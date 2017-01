Em decisão inédita, prefeitura e governo estadual terão de indenizar sobrevivente da Boate Kiss

Por determinação da Justiça do Rio Grande do Sul, o governo estadual e a prefeitura de Santa Maria terão de indenizar uma sobrevivente do incêndio na tragédia da Boate Kiss. Conforme informações do G1, a advogada Bianca Ferrigolo, que moveu a ação, disse que a condenação do Estado e município é inédita em processos relativos ao episódio que ocorreu em janeiro de 2013 e deixou 242 vítimas e mais de 600 pessoas feridas.



Bianca representou uma jovem que sobreviveu à tragédia. Além de ter aspirado a fumaça tóxica consequente do incêndio na espuma que revestia o teto da Boate Kiss, a vítima alegou ter passado por transtornos psicológicos e contratado um profissional da área para fazer terapia.



Na primeira instância, a juíza Eloisa Helena de Hernandez isentou a prefeitura e o governo estadual de responsabilidade, determinando que a empresa que geria a casa noturna pagasse indenização no valor de R$ 20 mil. A magistrada entendeu, na ocasião, que houve uma quebra do nexo de causalidade – ou seja, não havia uma relação direta entre a conduta do poder público e a tragédia.



No Tribunal de Justiça, a decisão foi revertida. Apesar de uma tentativa da autora de elevar a indenização, os desembargadores decidiram manter os R$ 20 mil, com a devida correção monetária, que serão divididos entre a empresa, o governo do Estado e a prefeitura. Porém, ainda cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).



A advogada que moveu a ação acredita que a vitória no TJ abre um precedente para que outras decisões sejam tomadas no mesmo sentido.



A reportagem do G1 tentou contato com as procuradorias do governo estadual e da prefeitura de Santa Maria, mas não foi atendida.





Foto: Germano Rorato /Agencia RBS



