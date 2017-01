Chacina de Pinhal Grande:Ariosto da Rosa e a ex-mulher são denunciados à Justiça

A denúncia por homicídios qualificados oferecida pelo Ministério Público de Júlio de Castilhos contra Ariosto da Rosa, 42 anos, suspeito de assassinar quatro pessoas no município de Pinhal Grande em novembro do ano passado, foi recebida pela Justiça nesta segunda-feira. O MP denunciou, também, Gislaine Moraes de Salles, 36, mãe de uma das vítimas de homicídio.



Conforme a denúncia que narra sete fatos delituosos em sequência, o homem matou uma criança e um adolescente para atingir os pais deles, com os quais possuía desavenças. Outra adolescente e um idoso também foram mortos na chacina em Pinhal Grande.



Já a mãe da menina que teria sido estuprada e morta por Ariosto está sendo denunciada por homicídio qualificado e estupro (omissão penalmente relevante), tendo em vista que sabia o que poderia ocorrer com a menina, mas, mesmo assim, deixou que ficasse sozinha com o padrasto.







O crime aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado. Ariosto teria matado, em sequência, a enteada Bianca Moraes de Salles, 16 anos, que teria sido estuprada por ele, e os vizinhos Iran Gonçalves dos Santos, 10 anos; Alex Leal, 17; e Afonso Gonçalves, 57 anos.



Segundo informações do Ministério Público, após estuprar e matar a enteada, o acusado desferiu um tiro na cabeça do menino Iran, que se dirigia para a escola. Em seguida, jogou um veículo contra Alex. Como o jovem não morreu, ele desembarcou do carro e atirou na cabeça do adolescente.



Ainda conforme o Ministério Público, Ariosto ainda se dirigiu até a propriedade de Afonso Gonçalves, surpreendendo-o enquanto tratava os porcos, e o matou com disparos de arma de fogo.



O suspeito da chacina está recolhido na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm) desde o último dia 20 dezembro.



Foto: Germano Rorato / Agencia RBS





*Com informações do site do Ministério Público.