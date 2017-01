Cruz Alta: Condutor com direito de dirigir suspenso é flagrado a 154km/h

Um radar móvel flagrou um condutor trafegando a 154 km/h pela ERS 342, nesta terça-feira, em Cruz Alta, no Alto Jacuí. O limite permitido na rodovia é de 80km/h. Policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar o abordaram e verificaram que ele já tinha o direito de dirigir suspenso. A multa a ser paga é de R$ 880,40, com mais sete pontos na CNH. Como medida administrativa, o CRBM recolheu o documento de habilitação e reteve o veículo, liberado só depois da apresentação de um conhecido do dono do carro, com a CNH regular.



