BM encontra homem tirando uma “soneca” no meio da ERS 406 Policiais do Comando Rodoviário da Briga

Policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar encontraram no último domingo no km 7 da ERS 406, em Nonoai, um veículo parado no acostamento e perto dele um homem dormindo no meio da rodovia. Segundo o próprio motorista, ele sentiu cansado e resolveu parar no local para se recuperar.



“Eu estava com sono e resolvi tirar uma soneca”, disse o condutor aos policiais.



Após acordarem o homem, que não teve a idade e o nome divulgados, foi oferecido o etilômetro, porém, o condutor se negou a realizar o teste para saber se ele estava bêbado. Com a negativa, o condutor teve a carteira nacional de habilitação recolhida por 12 meses, o veículo removido ao depósito e terá que pagar uma multa de R$ 2.934,70.



Homem parou o veículo na ERS 406 e tirou uma ´soneca´ no acostamento | Foto: CRBM / Divulgação / CP







