Polícia prende trio que transportava drogas

Paraguaio abordado pela PRF com 100 kg de maconha nesta segunda-feira está preso, em Santo Ângelo

16/01/2017

A PRF apreendeu na tarde desta segunda-feira (16) aproximadamente 100 Kg de maconha durante ação de combate ao crime na BR 386. A droga estava dentro de estruturas blindadas de um veículo Honda Accord, com placas do Paraguai.

O carro foi abordado em frente à unidade operacional da PRF em Seberi. Durante revista no veículo, foi encontrado um caixote de metal totalmente fechado com solda. Ao ser aberto foi encontrado dezenas de tabletes de maconha. Ainda, havia outra estrutura lacrada com solda no interior do para-choque, também recheada com a droga.

A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária em Santo Ângelo. O condutor de 49 anos de nacionalidade paraguaia foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O destino provável da droga seria o Chuí, sul do Estado. O peso exato da substância ainda será confirmado.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal

