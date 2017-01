Após um período de intensas chuvas a secretaria de obras está intensificando os trabalhos de restauração das estradas. Bueiros e pontes estão sendo reconstruídos, vários trechos estão sendo limpados, desobstruídos e na medida do possível sendo encascalhados.

O secretario Elton Kronbauer salienta que as ações e as frentes de trabalho só não maiores devido a falta de maquinário, o qual ainda está em fase de conserto.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREPARA ANO LETIVO

A secretaria de educação Patrícia da Rosa esteve reunida esta semana com a equipe da secretaria e prefeito para a definições sobre o ano letivo de 2017.

Participaram das reuniões a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Miguel Burnier Susana Wilde, secretaria de educação Patrícia da Rosa e Prefeito Municipal Edison Arnt, dentre os assuntos abordados estão ações de manutenção e limpeza da escola Miguel Burnier e estruturação do quadro de professores para 2017.

Coronel Barros: PREFEITO RECEBE VISITAS EM SEU GABINETE

Prefeito Edison Arnt recebeu nesta semana várias visitas, varias foram as solicitações e sugestões para o novo governo, ainda desejos de sucesso no mandato ou simples momentos de descontração. Dentre as visitas, seus pais vieram da cidade de Campo Novo para conhecer a prefeitura e o gabinete de seu filho, ainda teve a visita do casal Lutero e Sandra Sostmeyer, e seus quadrigêmeos, hoje residentes em São Paulo.

O prefeito salienta a política de manter seu gabinete sempre de portas abertas a toda a população, aguardando suas sugestões e contribuições.

SECRETARIA DE AGRICULTURA

COMUNICADO

A Secretaria de agricultura comunica a todos que em virtude das férias de servidores a inspetoria veterinária atenderá no período de 09 de janeiro a 23 de janeiro somente nos seguintes dias e turnos: