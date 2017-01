Ijuí : Secretaria de Habitação marca sorteio das primeiras casas do Parque da Pedreira

A secretaria de Habitação de Ijuí organiza o sorteio das primeiras unidades habitacionais – na modalidade casa – do Parque da Pedreira. A informação foi confirmada no dia de hoje pelo secretário Ramsés Lemos. O evento está marcado para as 17 horas e 30 minutos do próximo dia 20 no Gervi. Haverá sorteio das 24 primeiras unidades do projeto. Conforme deliberação do Conselho Municipal de Habitação e segundo regras do programa Minha Casa Minha Vida, vão ter prioridade no sorteio os idosos, pessoas com necessidades especiais na família e também pessoas beneficiárias de aluguel social.

