Mortandade de abelhas preocupa apicultores em 3 cidades do RS

Produtores desconfiam de envenenamento por defensivos agrícolas da soja.

Sérgio de Lima deve deixar de extrair pelo menos 2 mil quilos de mel





A mortandade de abelhas deixou em alerta os apicultores de Vila Nova do Sul, São Gabriel e Santa Margarida do Sul, na Região Central do Rio Grande do Sul, onde 150 colmeias já foram perdidas. A causa do problema ainda é desconhecida, mas os produtores desconfiam que os insetos tenham sido envenenados por defensivos agrícolas, como mostra reportagem do RBS Notícias (confira no vídeo).

O engenheiro agrônomo Fabiano Santos, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), explica que as abelhas ficam em caixas rodeadas por plantações de soja, produto que nesta época do ano recebe produtos para evitar pragas. "Ela se desloca por vários quilômetros em torno do apiário, então corre esse risco de sentar na planta, em alguma planta que tem o resíduo do produto", afirma.

O apicultor Sérgio Paulo de Lima conta ter percebido que o número de insetos estava menor, justamente quando a população deveria aumentar devido à floração. "Vim examinar o apiário e notei a ausência de abelhas, muito poucas voando", disse.

A família de Sergio tem no mel a principal fonte de renda. A produção chega a 16 mil quilos por ano. O produtor retirou uma boa quantidade do produto dos favos, dias antes das abelhas começarem a morrer. Ainda assim, deve deixar de extrair pelo menos 2 mil quilos.

Das 200 caixas, 60 estão completamente sem abelhas. Com essa mortandade, o produtor estima um prejuízo de R$ 150 mil. "O custo começa pela caixa. Hoje está em torno de R$ 170, cera, em torno de R$ 50, R$ 60 o quilo. Fora o serviço, produção", diz.