Cruz Alta: PRF apreende droga e quase 310 mil reais na BR 158

Na manhã de domingo (15), na BR 158, em Cruz Alta, a PRF apreendeu 5 gramas de cocaina e a importância de quase 310 mil reais em espécie.

Durante fiscalização de rotina, após um Gol realizar ultrapassagem em local proibido, a equipe de ronda procedeu a abordagem ao veículo. Ao se aproximarem, os PRF's perceberam que o motorista estava trocando de lugar com a passageira, fato que gerou suspeita.

Foi realizada revista no interior do veículo, onde foram encontrados três sacolas plásticas com grande quantidade de dinheiro. Ao realizar a revista pessoal no motorista, foi encontrada uma bucha de substância análoga a cocaina. Motorista (45 anos) e passageira (35 anos) deram versões diferentes sobre a origem e o destino do dinheiro.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Cruz Alta. O valor foi apreendido, sendo contabilizado em R$ 309.550,00. O exame preliminar apontou que a substância contida na "bucha" era cocaina, pesando 5 gramas. Os envolvidos foram liberados, mas a Polícia Civil dará continuidade nas investigações.