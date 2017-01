São Miguel das Missões: Vereador mais votado empossa os vereadores, o prefeito e o vice

No dia 1º de janeiro de 2017 às 9h e 30 minutos no Tenonde Parque Hotel tomou posse o Prefeito Municipal Hilário Casarin a vice prefeita Jussara Ana Bitencourt e os nove vereadores eleitos no pleito municipal de outubro. A cerimônia foi conduzida pelo vereador mais votado Luiz Rodrigo Ribas que deu posse aos demais eleitos.

Durante a solenidade também foi eleita a Mesa Diretora da Casa Legislativa para o ano de 2017 sendo que houve o registro de apenas uma chapa encabeçada pelo vereador Luiz Rodrigo Ribas a qual foi aprovada por unanimidade. Rodrigo fica à frente do Legislativo de São Miguel das Missões durante o ano de 2017. Com experiência na atividade pública, ao tomar posse do cargo, o vereador destacou exercer com muita atitude as principais funções do vereador: fiscalizar e legislar, mas nunca se esquecer do dever de escutar os anseios das comunidades, das pessoas, e assim buscar proposições e a implementação de políticas públicas e projetos que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas, dando-lhes respeito devido e dignidade.

Destacou a importância de uma relação Harmônica entre os Poderes, um princípio básico da democracia, visando à obtenção de benefícios para a população, predominando nas decisões, os interesses da coletividade, que isso só será possível se existir muito diálogo, respeito e dedicação de todos, que o Legislativo estará sempre de portas abertas, para que juntos possam desenvolver um trabalho democrático entre os Poderes, e que um seja sempre o exemplo de gestão, trabalho, seriedade e transparência para o outro.