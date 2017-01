EUGÊNIO DE CASTRO: REFORÇADO O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI

Eugênio de Castro : Prefeitura realiza patrolamento nas

estradas vicinais

Com o intuito de melhorar a acessibilidade nas estradas vicinais do município de Eugênio de Castro, prejudicadas por eventos naturais (fortes chuvas), além do tráfego constante de veículos, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, está realizando os trabalhos de patrolamento nas estradas que dão acesso a zona rural do município. O secretário responsável pela pasta, Jaime Contri, destacou a importância da manutenção constante das estradas. "Nosso objetivo é oferecer melhores condições de trafegabilidade para as pessoas que residem na área rural. O nosso município possui uma boa extensão territorial, mas estamos nos preparando e organizando para o trabalhando na manutenção dessas estradas, pois a safra de milho se avizinha e logo em seguida teremos a safra da soja e por isso queremos oferecer boas condições de trafegabilidade nas nossas estradas", ressaltou. Por outro lado à equipe de limpeza urbana, comandada pelo Jói Felipe Santos está se empenhando na limpeza das ruas da cidade, lembrando que os passeios e os terrenos baldios são de responsabilidade dos proprietários a limpeza e a organização. O prefeito Jaime Zweigle - Polaco lembra os compromissos firmados pela gestão e a alegria por Eugênio de Castro ter sido contemplado com chuvas constantes, sinalizando uma boa safra de grãos, porém dificultando a manutenção das estradas. "Uma de nossas metas de governo é promover a melhoria das condições de vida na zona rural, oferecendo uma qualidade de vida compatível com aquilo que nosso povo merece. Por isso, iremos trabalhar e já estamos trabalhando para a melhoria das estradas, estamos usando as ferramentas que temos, mas esperamos poder melhorar o nosso parque de máquinas, tão logo seja possível", informou o prefeito Polaco. O vice-prefeito Vilmo Zorzo esteve dialogando na manha desta sexta-feira com o secretário Jaime Contri, trocando ideias e observando da importância do aproveitamento dos dias próprios para o patrolamento, pois é sabido que com o solo muito seco ou muito úmido o trabalho não fica satisfatório, além disso, as máquinas não são das melhores, por isso se forçar muito elas acabam estragando, salientou.

EUGÊNIO DE CASTRO: REFORÇADO O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI

As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti (Dengue, Zica Vírus e Chikungunya) são as maiores preocupações em saúde pública neste momento, em todo estado do Rio Grande do Sul. Não diferente aqui no nosso município, por ser considerado foco.

Nesse cenário, torna-se o momento oportuno para a adoção de medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti e intensificar ações para a prevenção da doença permitindo assim a identificação precoce dos casos de Dengue, Zica Vírus e Chikungunya, a fim principalmente de evitar óbitos ou recém-nascidos com microcefalia.

Para atender a essa necessidade o Departamento de Vigilância Sanitária, Equipe de Agentes Comunitários em Saúde e demais profissionais da Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo o Plano de Ação para Combate ao Aedes aegypti. Com isso estruturou intensa atividade com o objetivo de enfrentar o mosquito transmissor das três doenças. Este Plano de Ação estabelece as principais metas e atividades a serem cumpridas pelos Agentes Comunitários de Saúde, agente de endemias e enfermeiras durante o período crítico de probabilidade de epidemia de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Esta semana reiniciou mais um mutirão no município através de inspeções sanitárias domiciliares. As visitas domiciliares terão como eixos: identificação de casos de pessoas sintomáticas (febre, dor articular, manchas vermelhas na pele); identificação e orientações para gestantes; identificação de locais e focos que podem alojar o mosquito; orientações de conduta para eliminação de criadouros.

Cabe lembrar, que segundo relatório informado pela agente de endemias Sonia Teixeira a situação do nosso município esta preocupante, pois vários focos do mosquito já foram identificados. E a agente de endemias bem como os agentes de saúde lembram que qualquer pessoa pode denunciar local ou residência que possuam focos ou criadouros do mosquito. Os telefones (ligação gratuita): 0800 645 3308; WhatsApp: (51) 91847821 ou 3335 1009/1309.

Quais os principais sintomas da dengue?

99% das pessoas apresentam febre durante cerca de sete dias com início abrupto.

60% têm dor de cabeça frontal severa, dores nas articulações e músculos.

50% têm dor atrás dos olhos (retro-orbital);

50% têm prostação, indisposição, perda de apetite, náusea e vômitos.

25% têm manchas vermelhas no tórax e braços.

IMPORTANTE: Combater o mosquito é dever de todos nós, é nesse momento que pedimos a colaboração de todos os moradores do nosso município que participem deste mutirão; basta eliminar qualquer possibilidade de acúmulo de água.