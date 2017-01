EUGÊNIO DE CASTRO: ATA Nº. 289/2017 - ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 02 DE JANEIRO DE 2017, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PRESIDENTE: DALTRO BARBOSA DE ABREU

SECRETÁRIO: ROGÉRIO AUGUSTO ROSA DA ROCHA

Ás dezenove horas do dia 02 de Janeiro do ano de dois mil e dezessete, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, o Presidente do Poder Legislativo, Vereador Daltro Barbosa de Abreu, em nome de Deus deu por aberta a presente sessão ordinária, em seguida a Vereadora Nadia Maria Noronha dos Reis, procedeu à leitura de um trecho Bíblico.

Estavam presentes os seguintes Vereadores:

Rogério Augusto Rosa da Rocha-PP

Daltro Barbosa de Abreu-PDT

Aelcio Antunes-PMDB

Ronaldo Teixeira-PP

Altiva Wittikind-PMDB

Nadia Noronha Reis-PMDB

Tiago Teixeira-PP

Miguel Oldemar Lemos-PMDB

Roberto Gehrke-PP

EXPEDIENTES ENCAMINHADOS A MESA

O Presidente determinou ao Secretário, que procedesse a leitura da Ata da sessão solene e Ata de Posse 08/2017. Após a leitura o Presidente colocou em discussão a Ata, em que o Vereador Miguel Oldemar Lemos sugeriu que as Atas devam ser realizadas em apenas uma Ata, pois foi realizada apenas uma sessão.

Que foi aprovada por UNANIMIDADE.

Logo o Presidente solicitou ao Secretário Vereador Rogério Rocha para que procedesse a leitura dos Expedientes encaminhados à mesa.

Protocolo nº 10270 - Decreto Legislativo nº 01/2017 Que Institui Turno Único para o Funcionamento do Poder Legislativo de Eugênio de Castro. DADO O CONHECIMENTO AO PLENARIO.

ORDEM DO DIA

Protocolo nº 10269 - Requerimento de Licença da Vereadora Sirlei Maria S. Reginaldo-PP, conforme Art. 17 do Regimento Interno. O Presidente colocou em votação, quem fosse favorável permanecesse como estava e quem fosse contra que se manifestasse.

Sendo aprovado por UNANIMIDADE.

Por conseguinte o Presidente convocou o primeiro suplente da bancada do PP Roberto Gehrke para ocupar a vaga da Vereadora licenciada Sirlei Maria S. Reginaldo. O Presidente solicitou ao Vereador Roberto Gehrke que fizesse a entrega da declaração de bens e o diploma para o secretário Vereador Rogério Rocha. Depois de conferido e aceito convidou o Vereador Roberto Gehrke para fazer parte da mesa e para que prestasse seu compromisso (Em pé com a mão direcionada para as bandeira). Roberto assim obteve a palavra e prometeu conforme o Art. 7º, Inc. II, "a" e "b", "Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato respeitando a Lei e promovendo o bem geral do Município".

"Assim o prometo". Em seguida o Presidente declarou empossado o Vereador Roberto Gehrke, que prestou compromisso conforme Regimento Interno Art.7º. Logo o Presidente, conforme o art. 7º, Inc IV, mencionou, que prosseguisse com a indicação dos lideres de cada bancada, bem como a formação das Comissões conforme o Artigo. 45º do Regimento Interno que consta as seguintes: Parágrafo único I - Constituição, Justiça e Redação Final e Parágrafo único II - Comissão de Finanças e Orçamento. O Presidente solicitou que fossem indicados de forma espontânea os nomes de três membros para compor as referidas Comissões, que não foi aceito, e se realizou por sorteio ficando na seguinte composição:

COMISSÕES PERMANENTE PARA 2017.

" Comissão de constituição, Justiça e redação final:

Presidente: Miguel Lemos - PMDB

Secretário: Aelcio da Silva Antunes - PMDB

Relator: Tiago Teixeira - PP

" Comissão de orçamento e finanças:

Presidente: Ronaldo Mendes Teixeira - PP

Secretária: Altiva Terezinha Wittckind Teixeira - PMDB

Relatora: Nadia Maria Noronha Reis - PMDB

INDICAÇÃO DOS LIDERES DE CADA BANCADA

Líder PMDB - Miguel Lemos

Líder PP - Tiago Teixeira

Líder PDT - Daltro Barbosa de Abreu

O Presidente dando sequência à sessão solicitou ao Secretário Vereador Rogério Rocha para que prosseguisse a leitura da ordem do dia.

Protocolo nº 10258 - Poder Executivo - Projeto De Lei nº 1.693/2017. Altera a redação dos Arts. 19,26 Inc. II, III e IV da Lei nº. 1.150/2009, que reestrutura o Plano de Carreira dos servidores e o respectivo Quadro de cargos e Funções e dá outras providências. BAIXADO AS COMISSÕES PARA ANALISE E PARECER.

Protocolo nº 10259 - Poder Executivo - Projeto de Lei nº 1.694/2017. Altera a redação da tabela do Inc. II do art. 29º da Lei Municipal nº. 717/2003, de 1º de abril de 2003, que trata sobre as Funções Gratificadas do Magistério e dá outras providências. BAIXADO AS COMISSÕES PARA ANALISE E PARECER.

Protocolo nº 10260 - Poder Executivo - Projeto de Lei nº 1.695/2017. Altera a redação do caput do art. 4º da Lei Municipal 867/2005, de 21 de junho de 2005, que trata sobre a Gratificação por atividade de natureza especial para motoristas do transporte Escolar e serviço de plantão de saúde e dá outras providências. BAIXADO AS COMISSÕES PARA ANALISE E PARECER.

Protocolo nº 10261 - Poder Executivo - Projeto de Lei nº 1.696/2017. Dispõe sobre o pagamento parcelado, remissão e cobrança de créditos tributários e não-tributários, inscritos ou não em Dívida ativa e dá outras providências. BAIXADO AS COMISSÕES PARA ANALISE E PARECER.

Protocolo nº 10262 - Poder Executivo - Projeto de Lei nº 1.697/2017. Altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.525/2014, que autoriza a Prorrogação dos servidores públicos ativos do Poder executivo. BAIXADO AS COMISSÕES PARA ANALISE E PARECER.

Protocolo nº 10263 - Poder Executivo - Projeto de Lei nº 1.698/2017. Fixa regras e critérios para pagamento de diárias a servidores públicos do poder Executivo de Eugênio de Castro e dá outras providências. BAIXADO AS COMISSÕES PARA ANALISE E PARECER.

Protocolo nº 10264 - Poder Executivo - Projeto de Lei nº 1.699/2017. Institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores, mediante utilização da Plataforma da Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul, altera o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências. BAIXADO AS COMISSÕES PARA ANALISE E PARECER.

Protocolo nº 10265 - Poder Executivo - Projeto de lei nº 1.700/2017. Institui o Programa Municipal de Educação Fiscal do Município de Eugênio de Castro e dá outras providências. BAIXADO AS COMISSÕES PARA ANALISE E PARECER.

Protocolo nº 10266 - Poder Executivo - Projeto de Lei nº 1.701/2017. Autoriza a Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público de um Profissional MÉDICO, e dá outras providências. BAIXADO AS COMISSÕES PARA ANALISE E PARECER.

Protocolo nº 10267 - Poder Executivo - Projeto de Lei nº 1.702/2017. Dispõe sobre a execução do Programa Federal de Epidemiologia da União, prevê contratação emergencial de um AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS e dá outras providências. BAIXADO AS COMISSÕES PARA ANALISE E PARECER.

Protocolo nº 10268 - Poder Executivo - Projeto de Lei nº 1.703/2017. Autoriza a Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público de dois profissionais ENFERMEIROS(AS), e dá outras providências. BAIXADO AS COMISSÕES PARA ANALISE E PARECER.

USO DA TRIBUNA

O Presidente solicitou ao Vice-presidente Vereador Ronaldo Teixeira que realizaste o sorteio para o uso da tribuna. Fizeram uso da Tribuna os Parlamentares, conforme sorteio: Rogério Augusto Rosa da Rocha, Altiva Wittikind, Miguel Oldemar Lemos, Tiago Teixeira, Ronaldo Teixeira, Aelcio Antunes, Nadia Noronha Reis, cujos pronunciamentos estão gravados no sistema de áudio da Câmara Municipal de Vereadores, lembrando que no momento da sessão teve uma queda de luz, logo poderá haver algumas falhas no sistema de gravação. Nada mais havendo a ser tratado o Presidente agradeceu a presença de todos, e convocou os Vereadores para a próxima sessão ordinária dia 09 de Janeiro de 2017, conforme regimento interno, às 19 horas. E em nome de Deus deu-se por encerrada a presente sessão.

Verº. DALTRO BARBOSA DE ABREU - Presidente

Verº. ROGÉRIO AUGUSTO ROSA DA ROCHA - Secretário.