Eugênio de Castro - Secretária da Saúde quer atender bem a população

Após nomeação do prefeito Jaime Zweigle - Polaco, assumiu a Secretária de Saúde e Assistência Social a vereadora Sirlei Reginaldo. Ela que já esteve no comando da referida secretaria e volta pela segunda vez. Disse ao JIR - " Estou me licenciando do cargo de vereadora para que o primeiro suplente de vereador Roberto Gehrke Gehrke possa assumir o Legislativo e estou com muita vontade de trabalhar para nossa comunidade. Quero fazer um trabalho em sintonia com a equipe, dando continuidade ao que vinha sendo feito de bom e reorganizando alguns serviços para um melhor atendimento da população." - Lembramos que o atendimento na sala de vacina acontece todas as manhãs, porém as vacinas de frascos multidoses (febre amarela e hepatite b, por ex.) são nas quintas-feiras. Lembramos que o atendimento com a DRª Daymara é esta sendo de segunda a sexta, durante as férias do Dr. Serafini. Solicitamos que se for possível, agendem as consultas, a partir das 07h30min diariamente. Nas sextas-feiras a tarde a Drª Daymara atende crianças, adolescentes, gestantes e puérperas, realiza atendimento nos programas saúde da criança e da mulher. Nas demais tardes da semana a Drª Daymara atenderá os demais grupos e participará de reuniões. Lembrando que o Dr. Serafini volta a atender a partir de fevereiro, após período de férias.