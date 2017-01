Ajuricaba: Prefeito revela multa ambiental e se queixa da precariedade de maquinários

Em entrevista na Progresso, o prefeito de Ajuricaba, Ivan Chagas, do PMDB, destacou que existe uma multa de 50 mil reais para pagar referente a problema na garagem municipal, visto questão ambiental com descarte de combustível. Nesses primeiros dias de gestão, Ivan Chagas enfatiza que existe bastante demanda de trabalho nas áreas de saúde e estradas rurais.



Se queixou da precariedade do parque de máquinas. Ressaltou que das quatro patrolas, apenas uma está em condições de atuar. Dos cinco caminhões, somente um pode ser utilizado. Além disso, a prefeitura de Ajuricaba tem possibilidade de contar com uma draga e um automóvel do parque de máquinas, o resto precisa de reforma.