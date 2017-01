Santo Ângelo : Presidente da Câmara recebe integrantes do COMUDE

Integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Santo Ângelo - COMUDE - foram recebidos pelo presidente do Legislativo, Adolar Queiroz. O objetivo do encontro foi fazer uma breve explanação do plano de trabalho a ser realizado pelos conselheiros. Conforme explicou o presidente do COMUDE, Diomar Formenton, a ideia é abrir espaço para uma maior participação de entidades, instituições e demais representações da sociedade. A intenção é que através do amplo diálogo seja possível a elaboração e execução de projetos voltados ao crescimento econômico e social do município.





Frisando a importância de ouvir e reunir as sugestões dos diversos segmentos da sociedade, o Chefe do Legislativo colocou o parlamento a inteira disposição do Conselho. Afirmou, também, que a Câmara estará trabalhando em conjunto com o COMUDE, no sentido de buscar a concretização de uma gestão pública mais participativa. “É importante incentivarmos a participação da sociedade, aproximar a comunidade dos órgãos municipais, agir com transparência, principalmente no uso dos recursos públicos, primar pelas decisões coletivas e garantir que o cidadão seja ouvido e que suas demandas sejam atendidas”, reiterou o Presidente do Legislativo, Adolar Queiroz.