Ijuí: Vereadores do PP divergem opiniões sobre projeto que reduziu número de CCs na prefeitura

O vereador do PP e líder de bancada no Legislativo em Ijuí, Andrei Cossetin, se posicionou contrário à reestruturação administrativa, enviada à Câmara pelo poder Executivo de Ijuí. Segundo ele, houve pressa para a aprovação do projeto, que cria 131 cargos em comissão para os próximos quatro anos. Andrei Cossetin observou que o poder Executivo não relatou na matéria o impacto financeiro desse corte no número de cargos, o que pode não representar uma diminuição efetiva de destinação de recursos para o pagamento de salários.



Por outro lado, Ruben Carlos Jagmin, também do Partido Progressista, concedeu voto favorável ao projeto. O edil ainda relatou que entre criação de cargos e nomeação há uma total diferença. O que o vereador se refere é que os cargos foram criados, mas isso não significa que serão ocupados nesse momento.