São Luiz Gonzaga : Acusado de cometer homicídio é adolescente e se apresenta na PC

O caso do assassinato de Leandro Kall, de 21 anos, defronte à prefeitura de São Luiz Gonzaga, na madrugada de ontem, está praticamente solucionado. Hoje se apresentou espontaneamente na Polícia Civil um adolescente de 17 anos, suspeito de cometer o homicídio. Foi solicitada a internação do acusado no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santo Ângelo. Leandro Kall foi morto com golpe de faca. A motivação do assassinato não foi divulgada.