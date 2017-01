São Nicolau: Poder Executivo aposta na agricultura e turismo para melhoria nas contas públicas

Contenção de gastos públicos, expectativa de bons resultados da agricultura e aposta no turismo se traduzem nas esperanças do prefeito de São Nicolau, Ricardo Klein, do PP, para alavancar as finanças da administração municipal. Em entrevista na Progresso, ele disse que a dívida herdada da administração anterior chegue a 20 milhões de reais. Em função de suspeita de desvio de dinheiro, o ex-prefeito, Benone Dias, foi preso.



Na atual administração, a prefeitura de São Nicolau ainda não abriu as portas para atender a população, pois os funcionários realizam levantamento de dados. O prefeito Klein acredita que o atendimento volte ao normal nesta próxima semana.