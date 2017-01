Identificadas três vítimas de chacina em bar de São Leopoldo

A Polícia Civil identificou três dos quatro homens mortos em um bar na Rua Canafístula, bairro Rio do Sinos, na Vila dos Tocos, em São Leopoldo, na noite dessa sexta-feira (13).



As vítimas foram identificadas como: José Fabiano da Rosa, 35 anos, Gleison Kleinhans Rogério, 21 anos, e Paulo de Oliveira Vargas, 34 anos. A investigação não confirmou se os homens tinham antecedentes criminais.



Segundo o delegado Vinicius do Vale, da Delegacia de Homicídios de São Leopoldo, ainda não foi possível apurar a motivação do crime, nem a autoria. A perícia ainda está trabalhando na identificação da quarta pessoa.



Os atiradores chegaram no bar por volta das 21h30 e efetuaram diversos disparos. Outras três pessoas ficaram feridas, mas ainda não há confirmação do estado de saúde delas.