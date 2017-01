Criminosos assaltam dois ônibus de excursão no Vale do Taquari

Seis criminosos armados assaltaram dois ônibus de excursão, na madrugada deste sábado, na BR-471, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Taquari. A quadrilha estava dividida em dois carros, que foram utilizados para bloquear a via.



Quando os coletivos pararam, os ladrões invadiram e levaram os pertences e dinheiro dos passageiros. Havia 38 pessoas em cada ônibus, que estavam indo para Rivera fazer compras.



Na fuga, um tiro foi disparado contra um dos ônibus, mas ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram em um SpaceFox e um Siena e não foram localizados. As vítimas registraram a ocorrência na Delegacia de Polícia do município.