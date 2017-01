Programa Governo e Comunidade: Sartori diz que Governo solicitou construção de Presídio Federal de S

Na edição de hoje, Sartori dedicou parte do programa a visita do presidente Michel Temer ,que veio ao Rio Grande do Sul conhecer os estragos da enxurrada que atingiu os municípios de Rolante e Riozinho, também fez a entrega de 61 ambulâncias para o SAMU, uma delas destinada à Tupanciretã .





Sartori fez um paralelo entre o ajuste fiscal e a preservação de recursos para a área da saúde





Temer também anunciou a construção de um presídio federal de segurança máxima no RS, atendendo pedido do governo estadual, solicitação confirmada por Sartori





José Ivo Sartori também comentou as reclamações em torno da extinção das Fundações ,com destaque para as críticas ao valor que Estado dá a essas áreas, em especial a Cultura





O programa “Governo e Comunidade” é produzido pela Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul em parceria com a Agert. O Programa está disponível no Portal e aplicativos da rádio Tupã e ao meio dia de sábado, na rádio Clube Um FM . O programa “Governo e Comunidade” parceria do governo do Estado, AGERT e emissoras afiliadas é apresentado aos sábados . O programa leva ao ar a palavra do governador José Ivo Sartori, sobre os mais variados temas de interesse do Estado.Na edição de hoje, Sartori dedicou parte do programa a visita do presidente Michel Temer ,que veio ao Rio Grande do Sul conhecer os estragos da enxurrada que atingiu os municípios de Rolante e Riozinho, também fez a entrega de 61 ambulâncias para o SAMU, uma delas destinada à Tupanciretã .Sartori fez um paralelo entre o ajuste fiscal e a preservação de recursos para a área da saúde Temer também anunciou a construção de um presídio federal de segurança máxima no RS, atendendo pedido do governo estadual, solicitação confirmada por Sartori José Ivo Sartori também comentou as reclamações em torno da extinção das Fundações ,com destaque para as críticas ao valor que Estado dá a essas áreas, em especial a Cultura O programa “Governo e Comunidade” é produzido pela Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul em parceria com a Agert. O Programa está disponível no Portal e aplicativos da rádio Tupã e ao meio dia de sábado, na rádio Clube Um FM .