Homem mata mulher e comete suicídio em Pelotas

Um policial militar reformado matou a companheira e cometeu suicídio na madrugada deste sábado (14) em Pelotas. De acordo com o registro policial, a discussão entre o casal ocorreu em uma residência na Rua Treze, no Bairro Navegantes 2, por volta das 2h.



A Brigada Militar foi chamada pelos familiares da vítima, após ouvirem gritos e disparos. Ana Janete Flores Nunes, de 50 anos, morreu após ser baleada no rosto pelo marido. O PM reformado, Assis Dari de Souza Nunes, 59 anos, também morreu no local.



Testemunhas relataram que o casal residia em São Jêronimo – Região Metropolitana de Porto Alegre e estava à passeio por Pelotas. Janete já havia registrado denúncias de violência doméstica.