Caminhão tomba e motorista morre na RS-122, em Flores da Cunha

O motorista de um caminhão morreu em um acidente na RS-122, na Serra. O veículo, com placas de Nova Pádua, tombou no km 108 da rodovia, em Flores da Cunha, no início da manhã deste sábado.



A vítima ainda não foi identificada. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o trânsito está completamente bloqueado no trecho.



Esse é o segundo acidente com morte na Serra neste sábado. O outro foi no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, durante a madrugada.



Motorista morre ao tombar caminhão em rodovia de Flores da Cunha | Foto: CRBM / Divulgação / CP





