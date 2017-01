14/01/2017

Confirmada oficialmente a morte de William de Lima Fabrim. Orgãos foram doados pela família

A confirmação oficial da morte do jovem William de Lima Fabrim, 20 anos, foi informada ao Portal Rádio Cidade Santo Ângelo com exclusividade as 09h58min deste sábado (14), através da assessoria de imprensa do Hospital Santo Ângelo.

Neste momento junto à casa de saúde, uma equipe formada por médicos de Porto Alegre procede à retirada de órgãos, com autorização oferecida pela família.

Estão em sala cirúrgica em Santo Ângelo, uma equipe de transplante formada pelo médico Juliano Martini (Figado-Rins), Enfermeiro Paulo Rolim (Organização de Procura de Orgãos), médico Stephan Soder (Pulmão), médica Fabíola Perin (Equipe de Pulmão).

A retirada de órgãos levará entre 1h30 a 02h00, e após o corpo será entregue a família.

Segundo as informações três testes foram realizados na manhã deste sábado (14), sendo que após isso foi constatada a morte encefálica do jovem. Os exames foram acompanhados pela coordenadora do CIHDOT enfermeira Fernanda França.

O jovem era um dos ocupantes do veículo Astra que colidiu contra uma árvore na Avenida Rio Grande do Sul, ocasionando a morte de duas jovens, deixando ainda cinco pessoas feridas.

No local duas jovens acabaram morrendo. Identificadas como Fernanda Leobelt Borges, 16 anos e Larissa Dutra Tatsch, de idade não confirmada.

Na oportunidde outras cinco pessoas foram conduzidas para o Hospital Santo Ângelo. Dois feridos se encontram na UTI, sendo William de Lima Fabrim,( Falecido neste sábado), e Paulo Ricardo Nascimento, de idade não confirmada. No interior do veiculo eram quatro mulheres e três homens, todos residentes em Santo Ângelo.

O corpo do jovem William Fabrim, será velado a partir das primeiras horas da tarde junto as Capelas da Funerária Brum, localizada na Rua 15 de Novembro, em Santo Ângelo.