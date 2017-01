14/01/2017

Terceira vitima fatal de acidente em Santo Ângelo será sepultada em Vitória das Missões

O corpo de William de Lima Fabrim vitima de acidente de trânsito em Santo Ângelo na madrugada de Sexta-feira (14), será velado a partir das 14h50min deste sábado junto as Capelas da Funerária Brum.

Na manhã de hoje foi oficializada pelo HSA sua morte encefálica. Uma equipe médica de Porto Alegre procedeu à retirada de pulmões e rins, após doação autorizada pela família.

O sepultamento ocorre neste domingo (15), as 09h30min no Cemitério do Boqueirão, no município de Vitória das Missões.