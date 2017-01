De cada três novos desempregados no mundo este ano, um será brasileiro

O mundo deverá ter 3,4 desempregados a mais em 2017 na comparação com o ano passado. Só no Brasil serão 1,2 milhão. Portanto, de cada três novos desempregados no mundo em 2017, um será brasileiro. Segundo o portal G1, a taxa mundial de desemprego deverá subir de 5,7% para 5,8%. O relatório é da Organização Internacional do Trabalho.



Ao todo, serão 201,1 milhões de pessoas sem emprego no planeta neste ano. No Brasil, a previsão da OIT indica 13,6 milhões de desempregados em 2017.



Em termos absolutos, o Brasil terá a terceira maior população de desempregados entre as maiores economias do mundo, superado apenas pela China e Índia.