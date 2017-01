Furto de materiais de construção resulta em tentativa de homicídio em Ijuí

O desaparecimento de objetos utilizados em uma obra de construção motivou a tentativa de homicídio de dois homens, na noite dessa quinta-feira (12), em Ijuí, na região das missões. Conforme informações da Polícia Civil, o suspeito, que foi identificado pelas iniciais P.C, registrou a ocorrência de furto na tarde de ontem e deu um “prazo” aos acusados para que devolvessem os objetos. Mais tarde, ele tentou matar os suspeitos. Mauro Trindade, 38, foi atingido no peito e está internado em estado grave no Hospital Caridade de Ijuí.



A outra vítima, identificada como Marcelo de Lima Oliveira, sem idade confirmada, conseguiu escapar dos tiros, que quase atingiram sua esposa grávida.



A polícia pediu a prisão preventiva do autor dos disparos por dupla tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Os objetos furtados foram avaliados em R$ 1500. O suspeito está foragido.