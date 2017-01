Preso casal acusado de matar o Secretário de Agricultura de Capão do Cipó e esposa

Danieli Garcia das Chagas, de 22 anos, e Volnei Dorneles dos Santos, 23 anos, acusados da morte do Secretário de Agricultura de Capão do Cipó, Alacir Dessoe, 68 anos, e sua esposa, Araci Bernadete Dessoe, de 58 anos, já estão presos. O crime, classificado inicialmente como latrocínio, ocorreu entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira.

Danieli foi presa no final da tarde desta quarta-feira (11) pela Polícia Civil e Volnei foi preso nesta quinta-feira (12) pela Brigada Militar.

Danieli foi localizada pelo Setor de Investigação da Polícia Civil em uma residência no bairro Nei Pereira juntamente com objetos roubados do casal e as roupas utilizadas no crime. Já na madrugada de hoje, na mesma residência, Volnei foi preso após denúncia anônima repassada ao mesmo tempo para o Setor de Investigação da Polícia Civil e para o fone 190 da Brigada Militar. Os dois confessaram o crime que teria ocorrido após uma discussão entre Alacir e Volnei. O acusado estaria pescando irregularmente no açude arrendado por Alacir, o que gerou o desentendimento seguido do crime. Pouco tempo depois, Bernadete foi morta. Em seguida, o casal fugiu com o carro das vítimas para Santiago.

Danieli está no Presídio Estadual de Santiago desde ontem. Volnei será encaminhado hoje para a instituição prisional. Eles foram presos temporariamente, mas as prisões devem ser convertidas em preventivas. Os dois eram vizinhos das vítimas e tem filhas pequenas. As crianças estão sob os cuidados do Conselho Tutelar de Santiago desde ontem.

Os corpos de Alacir e Bernadete foram localizados nas margens de um açude na manhã desta terça-feira, 10, em avançado estado de decomposição. O carro do casal, um Prisma branco, foi roubado, além dos aparelhos celulares e carteiras com documentos.

O caso foi solucionado em tempo recorde pela Polícia Civil de Santiago, através do trabalho incansável da delegada Débora e dos agentes do Setor de Investigação da Delegacia de Polícia.