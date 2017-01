Duas jovens morrem, e cinco ficam feridas em acidente na zona sul de Santo Ângelo

13/01/2017

Duas jovens morrem, e cinco ficam feridos em acidente na zona sul de Santo Ângelo

Uma madrugada trágica em Santo Ângelo nesta sexta-feira (13), em acidente envolvendo um veículo com sete ocupantes.

A ocorrência foi registrada por volta das 04h30min quando um grupo de jovens estaria retornando de uma festa.

Na Avenida Rio Grande do Sul esquina com Avenida Venâncio Aires, o motorista de um veículo Astra placas ILA-7622, registrado na cidade de Cândido Godói, acabou perdendo o controle do mesmo colidindo contra duas árvores.

No local duas jovens acabaram morrendo. Uma delas identificada como sendo Fernanda Leobelt Borges, 16 anos, e uma segunda vitima fatal como sendo Larissa Dutra Tatsch. Uma das vitimas teria sido localizadas no porta malas do veículo.

Outras cinco pessoas foram conduzidas para o Hospital Santo Ângelo. Dois feridos se encontram na UTI, sendo Willian de Lima Fabrin, e Paulo Ricardo Nascimento. Ainda para atendimento estão no Hospital Santo Ângelo Andressa Dutra Tatsch, 16 anos (irmã da vitima Larissa DutraTatsch), Maria Santos Bueno, 17 anos, e o motorista do veículo.

No interior do veiculo quatro mulheres, e três homens, todos residentes em Santo Ângelo.

O motorista Wellington Andrei Santos, 20 anos, está sob custódia da policia por determinação do delegado que atende a ocorrência.

O corpo das duas vitimas se encontram no IML.