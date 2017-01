Morre aos 82 anos o jornalista e ex-parlamentar Adroaldo Streck

12/01/2017

Morreu nesta quarta-feira, aos 82 anos, o jornalista Adroaldo Marli Streck. Natural de Cachoeira do Sul, ele foi casado com Irene de Morais Streck e deixa dois filhos. Trabalhou na Rádio Guaíba e na TV Guaíba, assim como no Correio do Povo.

Adroaldo Streck iniciou carreira em sua cidade natal e, quando se mudou para Porto Alegre, foi um dos funcionários fundadores da Rádio Guaíba. Formou-se em direito na Ufrgs, mas continuou exercendo a profissão de jornalista.

Depois de iniciar carreira política, nos anos 60, retornou à Guaíba, tanto na rádio quanto na TV, em 1976. Dez anos depois, foi eleito deputado federal constituinte pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Rio Grande do Sul.

Em 1988, tornou-se colunista do Correio do Povo, em Brasília. Seguiu carreira política até 2003, tendo votado pela abertura do processo de impeachment contra o presidente Fernando Collor, em 1992.