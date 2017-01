Preso presidente da Câmara de Vereadores de Cruzaltense

12/01/2017

O presidente da Câmara de Vereadores de Cruzaltense, no norte gaúcho, foi preso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil. Ao entrar na residência de Ari de Pauli (PTB), foram encontradas duas espingardas, munição, armadilhas para animais e uma gaiola com pássaros.

Conforme a titular da Delegacia de Campinas do Sul, Raquel Kolberg, o vereador pagou fiança no valor de R$ 2,5 mil e foi liberado. Ele se manteve em silêncio na delegacia. Ainda de acordo com a delegada, Ari de Pauli já tem passagem pela polícia por posse ilegal de arma de fogo.

Ele responderá por posse ilegal de arma e crime ambiental. A investigação partiu de denúncia feita no site da Polícia Civil. O vereador não foi encontrado pela Rádio Gaúcha.