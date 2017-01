POLITICA - VEREADOR ENDERSON FALA SOBRE FALTA DE SÃO LUIZ GONZAGA EM PUBLICAÇÃO DA AMM

A Associação dos Municípios das Missões - AMM, divulgou recentemente um a revista com o mapa da região, no entanto não estava incluso no desenho as cidades de São Luiz Gonzaga e Santo Antônio das Missões. O vereador Enderson Rocha de Moraes (PDT) levantou a questão na tribuna da câmara. A mesa diretora da casa falou sobre a questão com o prefeito municipal Sidney Brondani, que enviou uma nota à AMM que solicitava explicações e a correção do mesmo.

Conforme o vereador Enderson, em entrevista ao Jornal da Manhã, a revista tem circulação a nível internacional. Ele disse que ao ver o mapa da revista, chamou a atenção que no eixo da BR 285 não estava incluso São Luiz Gonzaga e Santo Antônio das Missões. Diante disso, afirmou que era inadmissível um erro como o que ocorreu.

Enderson ressaltou que a nota divulgada pela AMM, não explicou nada sobre o erro. De acordo com o vereador, esta não é a primeira vez que o erro ocorre. "Não é a primeira vez que isso ocorreu, existe uma má vontade da Funmissões e AMM no que tange a inclusão de São Luiz Gonzaga nesses mapas", falou. Ele declarou que passará a fiscalizar esses tipos de caso.

O político externou que se a divulgação fosse somente no Rio Grande do Sul, não haveria tantos problemas, pois todos conhecem São Luiz Gonzaga. Ainda assim disse que o erro não deixaria de ser grave. Como a revista tem distribuição na América do Sul e Europa, ele defendeu que a mesma deveria ser corrigida. "Eles disseram que a revista será vinculada assim mesmo, e após haverá a vinculação de um folder, porém não resolverá porque não estará junto com o mapa em si. Veremos o que é possível fazer", mencionou.

Câmara de Vereadores de São Luiz Gonzaga

Conforme ele, o presidente da câmara, Chiquinho Lourenço, conduz tudo com muito cautela, bem como as medidas são avaliadas pela bancada de oposição. Enderson que faz parte da mesa diretora, citou que o objetivo é fiscalizar o executivo, propor e requerer.