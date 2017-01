POLICIA - POLÍCIA CIVIL SEGUE INVESTIGAÇÕES PARA RECUPERAR ARMAS FURTADAS DA DELEGACIA DE PORTO XAVI

A Polícia Civil realizou ontem (09) uma varredura em Porto Xavier. A ação teve objetivo de recuperar armas e munições furtadas na delegacia. Segundo a delegada Elaine Maria Schons, as equipes cumpriram 60 mandados de busca e apreensão no município.

Com base em informações preliminares, bem como pelo conhecimento de pessoas que habitualmente possuem envolvimento nesse tipo de crime, os locais de busca foram escolhidos. Eles também priorizaram residências onde moram pessoas que já haviam cometido crimes com uso de armas de fogo. As armas não foram recuperadas, porém a polícia possui várias pistas de onde elas possam estar. Os mandados foram deferidos pelo Poder Judiciário.

"Nós não restringimos a investigação somente a Porto Xavier, podem ser pessoas de outros municípios da região", disse hoje a delegada no Cidade Alerta. "Decidimos primeiro esgotar as possibilidades no município, mas seguiremos com as pistas", destaca.

Ela acredita que o furto tenha acontecido na madrugada de domingo para segunda-feira. Quando os policiais chegaram para trabalhar, encontraram o local violado e sem as armas.A entrada de seu por uma pequena abertura da janela basculante. Depois de acessar a delegacia, usaram as portas de saída para tirar os objetos e fugir do local.

Foram levadas pelos criminosos uma submetralhadora, um revólver e munição de uso dos policiais. Ainda foram furtadas duas espingardas que haviam sido apreendidas.

Na varredura, policiais encontraram duas plantas de maconha e outras porções de entorpecentes. Eles não foram autuados em flagrante, uma vez que foram enquadradas como usuários.

Elaine conta com apoio da comunidade para tentar recuperar as armas. "Nós esperamos que as pessoas nos auxiliem nesse sentido com qualquer informação de movimentação suspeita", salienta. As denúncias são seguras e podem ser feitas de maneira anônima. Os telefones são o 197, que é gratuito, ou no (55) 3352-8101, da delegacia de São Luiz Gonzaga. Em Porto Xavier o telefone é 3354-1280.