REGIAO - GOVERNADOR JOSÉ IVO SARTORI CONFIRMA PRESENÇA NA ABERTURA DA COLHEITA DO MILHO EM SÃO NICOL

Uma comitiva da região que é responsável pela organização e realização da 6ª Abertura Oficial da Colheita do Milho no Rio Grande do Sul que acontecerá nos dias 27 e 28 de janeiro nos municípios de São Luiz Gonzaga e São Nicolau esteve na última terça-feira na capital do estado oficializando o convite para o governador José Ivo Sartori participar deste evento.

Estiveram em Porto Alegre o prefeito de São Luiz Gonzaga, Sidnei Brondani, o prefeito de São Nicolau, Ricardo Klein, o Coordenador Regional da Agricultura, Antonio Cezar Portela, o presidente da Coopatrigo Ivo Batista e o empresário Valdinei Donato. O grupo também recebeu o apoio na audiência do presidente da Fecoagro, Paulo Pires e o Assessor Jurídico da Farsul, Luiz Fernando Pires.

O grupo foi recebido pelo governadorAntonio Sartori e o vice-governador, José Paulo Cairoli, que estavam acompanhados do Secretário de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, TarcisioMinetto, o Secretário Segurança, Cezar Schirmer, o Secretário Adjunto da Agricultura, André Petry, o presidente da Emater, Clair Kuhn, entre outros membros do governo do estado.

José Ivo Sartori Sartori disse que a cultura do milho é muito importante para o Rio Grande do Sul e precisa ser mais cultivada pelos agricultores e por este motivo já confirmou a sua presença no evento. Sartori inclusive adiantou aos prefeitos que está acertando com o Secretário dos Transportes, Pedro Westphalen para realizar no dia 27 um ato de inauguração das melhorias realizadas na RS 168 e também na RS 561 que liga São Nicolau.

A comitiva ficou satisfeita com os contatos realizados em Porto Alegre pois confirmaram presença também os secretários TarcisioMinetto, Erani Polo, Pedro Westphalen e Ana Pellini.

A Abertura Oficial da Colheita do Milho é uma realização da APROMILHO ? Associação dos Produtores de Milho do RS e terá a coordenação na região da Coopatrigo e Sementes Cambaí. O evento terá dois momentos, no dia 27 à noite na AFCoopatrigo haverá um jantar com palestra do ex-ministro da Agricultura e presidente da Associação Nacional dos Produtores de Milho, Alysson Paulinelli e no dia 28 a partir das 10hs, na Fazenda da Lagoa de Valdinei Donato, localizada no Rincão São Gerônimo, município de São Nicolau haverá o ato de abertura da colheita, seguida do pronunciamento das autoridades.

O presidente da Coopatrigo Ivo Batista disse que aceitou este desafio de organizar o evento juntamente com o empresário Valdinei Donato para que a região seja mais valorizada pelos avanços que ocorreram na nossa agricultura, citando que atualmente a região é um dos principais polos de irrigação do Rio Grande do Sul e a Coopatrigo vem incentivando o plantio de milho que vem aumentando significativamente, melhorando a qualidade das nossas lavouras