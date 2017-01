Polícia prende líder do tráfico na Vila Funil, na zona Sul de Porto Alegre

Policiais da 6ª Delegacia de Homicídios prenderam o líder do tráfico de drogas na Vila Funil (São Vicente Mártir), na madrugada desta quinta-feira, na zona Sul de Porto Alegre. Maximiliano Silva da Silva, conhecido como Nego Max, teve sua prisão preventiva decretada no início deste mês em razão de um homicídio ocorrido na localidade, em novembro de 2016.



O traficante, indiciado por nove homicídios, tráfico de drogas, roubo e porte de arma de uso restrito, foi preso em sua residência na vila Funil. No local, também foram encontrados artefatos explosivos. Deste modo, além da prisão preventiva, Nego Max também foi autuado em flagrante pela posse dos explosivos e encaminhado ao sistema prisional.



A operação, coordenada pela delegada Eliza Souza, contou com o apoio do Grupamento de Operações Especiais da Polícia Civil (GOE) e da Força Nacional de Segurança.



Foto: Policia Civil



