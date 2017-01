Temporal causa danos nas regiões Norte, Noroeste e Fronteira Oeste

10/01/2017

Municípios de diversas regiões do Estado sofreram danos estruturais em decorrência do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul deste o final da tarde dessa segunda-feira (10). Em Erechim, na região Norte, a água invadiu casas e provocou problemas em uma tubulação no Centro da Cidade. De acordo com a Defesa Civil, foram 70 milímetros de chuva no período de 30 minutos.

Em Machadinho, também na região Norte, riachos transbordaram e estradas ficaram bloqueadas, entre elas o acesso ao município de Barracão. Os Bombeiros Voluntários irão avaliar hoje os efeitos do temporal nas lavouras. Segundo a associação, não há desabrigados.

Ainda no Norte, as enxurradas também provocaram danos em estradas dos municípios de Maximiliano de Almeida e Paim Filho.

Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a tempestade provocou a queda de uma árvore sobre uma residência. Ninguém ficou ferido. Além disso, postes também caíram e o telhado de um galpão foi arrancado pelo vento. Equipes da Defesa Civil trabalham no corte dos galhos de árvore nesta manhã.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, sete cidades têm decreto de emergência em virtude dos danos causados pela chuva desde a última semana. São elas: Santo Cristo, Alegria, Três Arroios, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, São Jerônimo e Rolante.

Em Rolante, cerca 2,4 mil famílias ficaram temporariamente desalojadas, conforme número divulgado pela coordenadoria.