Polícia recupera armas furtadas da Delegacia de Porto Xavier

10/01/2017

A Polícia Civil recuperou na tarde desta terça-feira (10) as armas furtadas da Delegacia de Porto Xavier. Segundo a delegada Elaine Maria Schons, tudo foi recuperado. Os objetos estavam escondidos em um matagal. Uma denúncia anônima levou à polícia ao local. Um indivíduo de 23 anos foi preso. Ele já tinha passagens pela polícia como adolescente infrator.

Uma varredura foi realizada ontem (09) em busca dos objetos, porém nada foi apreendido. Os policiais cumpriram 30 mandados de busca e apreensão na cidade e no interior de Porto Xavier. O furto aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira. Quando os policiais chegaram para trabalhar, encontraram o local violado e sem as armas.A entrada de seu por uma pequena abertura da janela basculante. Depois de acessar a delegacia, usaram as portas de saída para tirar os objetos e fugir do local.

Objetos recuperados

05 coletes a prova de balas;

01 carabina calibre 40 marca Taurus;

01 submetralhadora calibre 40 marca Taurus;

130 cartuchos calibre 40;

02 carregadores de pistola modelo 24*/7 com 30 munições;

02 pares de algemas;

01 lanterna;

01 GPS;

01 revólver calibre 32;

01 máquina fotográfica;

01 filmadora;

06 câmeras de monitoramento em desuso;

01 espingarda calibre 38 oriunda de apreensão;

01 carregador de pistola 24/7;

01 coldre de polímero;

01 coldre de perna