Capão do Cipó: Polícia Civil já tem suspeitos da morte de secretário e esposa

A Polícia Civil já identificou os suspeitos pelas mortes do Secretário de Agricultura de Capão do Cipó, Alacir Dessoe, 63 anos, e sua esposa Araci Bernadete Dessoe, de 58 anos. Os nomes não serão divulgados para que a investigação não seja prejudicada.

De acordo com a Delegada Débora Durlo Poltosi, titular da Delegacia de Polícia de Santiago e responsável pela investigação, os peritos do Instituto Geral de Perícias não concluíram o que causou a morte do casal. Apenas os laudos dos exames de necropsia apontarão como eles foram mortos, informação que deve chegar na Polícia Civil nesta quarta-feira.

Ainda, segundo a delegada, a perícia identificou sinal de confronto dentro da residência do casal, onde havia marcas de sangue, porém não conseguiu concluir se a morte ocorreu no imóvel. A suspeita é que Alacir e Bernadete foram mortos nas proximidades do açude onde os corpos foram localizados.

Foram roubados o carro do casal, um Prisma branco, os celulares e carteiras com documentos, por isso a Polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte). Porém, não se descarta outra possibilidade: duplo homicídio causado por uma suposta desavença.

Órgãos policiais fazem buscas e monitoram a região visando localizar os suspeitos que teriam fugido em direção à fronteira do Brasil com a Argentina.