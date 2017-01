Carreta mata quatro pessoas atropeladas em rodovia de Rondinha e deixa duas feridas

Um acidente na ERS 404, estrada que os municípios de Rondinha e Ronda Alta, deixou quatro vítimas fatais nesta manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Palmeira das Missões, um veículo Prisma se chocou em uma árvore na lateral da pista. Naquele momento, ocupantes de um veículo Corsa Sedan pararam para prestar socorro, quando uma carreta atingiu as pessoas que estavam na estrada.

Conforme a Polícia, entre os mortos está um morador das proximidades do acidente. Ainda outras duas pessoas foram encaminhadas ao hospital de Rondinha, onde permanecem internados. O motorista da carreta não prestou socorro e fugiu do local do acidente.