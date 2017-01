Tupanciretã: Incêndio destrói Oficina de Motocicletas no bairro do Gaúcho

Um incêndio no final da noite de ontem, destruiu completamente a Oficina Senne Motos, localizada na rua Domingos Veríssimo, no bairro do Gaúcho.



O fogo teria começado em uma mangueira do tanque de combustível de uma motocicleta. O tanque explodiu e fogo se propagou rapidamente . As chamas consumiram três motocicletas , as ferramentas e o escritório da Oficina.



No momento do incêndio, apenas o proprietário Eduardo Senne ,estava no local. A informação inicial era de que colaboradores estariam na Oficina, o que não se confirmou .





Eduardo sofreu queimaduras superficiais na mão esquerda. Vizinhos e colaboradores da Oficina imediatamente compareceram ao local e auxiliaram no combate as chamas .

Logo em seguida, o caminhão do Corpo de Bombeiros compareceu ao local ,auxiliando no trabalho.



Com mangueiras , água foi jogada nas paredes para resfriar a estrutura e evitar que o fogo se propagasse à uma residência que fica na divisa com a Oficina.



O proprietário e colaboradores foram levados ao Hospital de Caridade Brazilina Terra(HCBT) por uma viatura da Brigada Militar(BM) para atendimento médico. Eles sofreram pequena inalação de fumaça, quando combatiam o fogo.



Após o atendimento, o proprietário e colaboradores foram liberados