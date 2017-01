Banrisul de Frederico Westphalen é alvo de disparos em protesto contra governo

Uma agência bancária do Banrisul foi alvo de protestos durante a madrugada desta terça-feira no Centro de Frederico Westphalen, na Zona de Produção do Rio Grande do Sul. Durante a ação de manifestantes, pelo menos cinco tiros foram disparados entre 3h30min e 3h50min na porta de entrada do banco.

A janela de vidro da agência foi pixada com os dizeres “Governo lixo, 13º já”, em referência ao atraso do 13º salário dos servidores do Executivo do Estado, não pago na data de vencimento em 20 de dezembro do ano anterior. A gratificação dos funcionários foi parcelada e teve seu primeiro depósito em 29 de dezembro passado.

A Polícia Civil realizou a perícia e abriu um inquérito para investigar o vandalismo. Foram encontrados quatro cartuchos deflagrados no interior da agência. Imagens das câmeras de monitoramento serão analisadas.

Apesar do vandalismo, caixas eletrônicos funcionam normalmente na agência bancária nesta manhã.