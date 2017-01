10/01/2017

Prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul recebe asfaltamento, em Santo Ângelo

Reiniciou na segunda-feira pela manhã as obras de asfaltamento da Avenida Rio Grande do Sul, extensão de 400 metros, no trecho entre as ruas General Carlos de Campos Gayão e São Lourenço, contemplando os moradores dos bairros Harmonia e Menges.

O prefeito Jacques Barbosa e o vice Bruno Hesse, acompanhados do engenheiro da empresa contratada para a execução da obras, Denis Kudiess e do secretário adjunto de Obras e Serviços Urbanos, Elpídio Alves da Silva, estiveram no trecho que receberá a pavimentação para acompanhar o início dos trabalhos. Ainda na segunda, trabalhadores preparavam a área para receber a malha asfáltica com serviços de limpeza do canteiro central e do leito da rua.

Na ocasião o prefeito anunciou que a Rua General Carlos de Campos Gayão até a Rua dos Imigrantes, trecho de aproximadamente 600 metros, também receberá pavimentação asfáltica, interligando os bairros com a Estação Rodoviária de Santo Ângelo. Conforme Jacques, neste trecho a obra terá início tão logo a CORSAN conclua a tubulação pluvial e intervenções necessárias para melhorias na rede de abastecimento de água.

As obras de pavimentação estão sendo realizadas através do Pró-Transporte com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e integram o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), do Governo Federal. O engenheiro responsável pela obra Denis Kudiess lembra que a empresa tem em torno de 50 homens trabalhando no trecho, destacando os investimentos do PAC como fator de geração de emprego e renda para Santo Ângelo.