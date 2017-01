Homem é baleado após tentar assaltar brigadiana

Uma policial militar foi surpreendida por um assaltante na noite desta segunda-feira, em Porto Alegre. A mulher, que não estava fardada, atravessava a passarela da Rodoviária quando foi abordada por um rapaz armado. As informações são de Zero Hora.



A policial reagiu e atingiu o assaltante no abdômen. Ele foi socorrido e levado para o HPS. A princípio, a arma utilizada pelo criminoso seria uma réplica.

Um homem de aproximadamente 20 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (10), em Canoas. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida por cerca de 10 disparos, tendo recebido alguns no rosto. O homem, que não teve o nome divulgado, possuía antecedentes por tráfico de drogas.



O crime ocorreu por volta das 2h40, na Avenida Engenheiro Irineu de Carvalho Braga, no bairro Rio Branco.

