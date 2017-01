Criminosos invadiram uma casa se passando por policiais e executaram um homem na manhã desta terça-feira (10), no bairro Cavalhada, zona Sul de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Áurio Alves Ababe, 38 anos. A polícia investiga as motivações do crime.



O crime foi registrado às 5h da manhã, na rua Ipê Amarelo, na Vila Cai Cai. Conforme a Polícia Civil, os executores estavam encapuzados.