Falta de luz afeta mais de 8 mil consumidores no Noroeste do Estado

O temporal que atingiu o Estado na madrugada desta terça-feira (10) deixou aproximadamente 8 mil e 200 clientes sem luz no Noroeste do Estado. De acordo com a RGE, o desabastecimento atinge diversos pontos na região, não estando concentrado em alguns municípios. A empresa estima reestabelecer o serviço, quase em sua totalidade, até o início da tarde de hoje.



Em Porto Alegre, a falta de luz afeta pontos isolados em toda a cidade. De acordo com a CEEE, os locais com maior incidência estão nos bairros Moinhos de Vento, Petrópolis e Rio Branco. A companhia estadual trabalha no reparo das linhas. Nas demais regiões de concessão da CEEE, o município de Camaquã, na zona Sul, é a localidade com mais registros de desabastecimento. Por considerar como casos pontuais, a CEEE não informa o número de clientes afetados.



