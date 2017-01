Apenado é vitima de homicídio no interior do Presídio Regional de Santo Ângelo

Presidiário é vitima de homicídio no interior do Presídio Regional de Santo Ângelo

Um homicídio foi registrado as 15h40 desta segunda-feira (09) no interior do Presídio de Santo Ângelo, quando um apenado foi encontrado sem vida no corredor de acesso a cozinha da casa de detenção, após uma briga com o autor.

Ele foi identificado como sendo UBIRACI TOBIAS SANTOS SILVA, 37 anos. Agentes de segurança pública foram acionados para o local.

Ubiraci era morador do bairro Osvaldo Aranha de Ijuí, tinha sido transferido da Penitenciária ijuiense, e cumpria pena na capital missioneira por furtos e roubos

Após a constatação do óbito o mesmo foi encaminhado para necropsia. O autor da morte deste presidiário foi identificado como sendo Josias dos Santos, 30 anos. Ele teria usado um objeto cortante para cometer o crime. policia Civil passa a investigar a ocorrência. Esse é o segundo homicídio registrado em Santo Ângelo, no ano de 2017.