08/01/2017

Brigada Militar de Santo Ângelo prende foragida da Justiça, e com ela substância suspeita de maconha

Neste domingo (08/1) na Rua Lorival Parcianelo, próximo ao Presídio de Santo Ângelo, Policiais Militares do 7º RPMon efetuaram a prisão de M.O.

Quando em patrulhamento a guarnição de serviço efetuou a abordagem de uma motocicleta placas ILW 5318 e em busca pessoal fora encontrada com a condutora substância com características de maconha e mais R$ 104,00 (cento e quatro reais) em notas de 50, 10,5 e 2 reais. Ainda foi constatado que M.O. estava foragida do sistema prisional.

Foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia para o registro.