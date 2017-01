Passo Real: PM morre afogado em barragem

08/01/2017

Um policial militar morreu afogado na barragem do Passo Real, em Salto do Jacuí, no Noroeste do Estado, na tarde deste domingo (8). Segundo informações da Brigada Militar, Erni Paulo Dill Quevedo, de 63 anos. Ele foi socorrido pelas pessoas que estavam no local e encaminhado ao Hospital Aderbal Schneider, no entanto não resistiu e morreu durante o atendimento.

Ainda de acordo com a BM, a vítima era policial da reserva e trabalhava no Fórum de Cruz Alta. A causa do afogamento ainda é desconhecida.