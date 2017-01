Acidente de trânsito mata jovem jornalista na BR 285

05/01/2017

Um acidente de trânsito vitimou um jovem entre Carazinho e Passo Fundo no final da tarde desta quinta-feira (05). Trata-se do jornalista Danrlei Cabral, 22 anos. Ele estava em um veículo Parati com placas de São Miguel do Oeste/SC. O acidente ainda envolveu três caminhões e foi registrado no Km 318 da BR 285.

Danrlei Cabral era o único ocupante do carro e trabalhava no Grupo Diário da Manhã de Carazinho. Há pouco tempo havia se formado em jornalismo pela Universidade de Passo Fundo.

As causas do acidente não foram esclarecidas. Nos caminhões ninguém ficou ferido.

O trânsito ficou bloqueado para o trabalho da PRF e pericia.