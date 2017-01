02/01/2017

Eduardo Loureiro agradece apoio da comunidade no retorno do trabalhismo ao comando do município

Um dos grandes responsáveis pelo retorno do Partido Democrático Trabalhista (PDT) ao comando da administração municipal de Santo Ângelo pelos próximos quatro anos, deputado Eduardo Loureiro acompanhou todos os momentos da posse e transmissão de cargo ocorrido no domingo (01), em Santo Ângelo.

O parlamentar estadual se mostrava feliz ao lado da esposa Robriane Raguzzoni Loureiro, durante as cerimônias realizadas em Santo Ângelo quando da posse de Jacques Barbosa e Bruno Hesse.

A liderança política destacou que estava agradecido pelo apoio recebido da população de Santo Ângelo em confiar nos novos gestores do município.

Agora disse ele, é arregaçar as mangas e ir à luta em busca de novas conquistas para a nossa comunidade. Eduardo Loureiro concedeu entrevista ao amigo Dr. Silvano Saragoso sobre o retorno do trabalhismo novamente ao passo municipal.